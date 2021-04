Musica: classifiche, subito in vetta 'Lauro' di Achille Lauro

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Cambio in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Sul gradino più alto del podio arriva direttamente 'Lauro' di Achille Lauro che manda al secondo posto 'Fastlife 4' di Gue Pequeno & dj Harsh (sette giorni fa era primo). Sul terzo gradino del podio resiste 'Teatro d'ira - vol. I' mentre al quarto posto, sceso dal secondo, si piazza 'Madame'.

Quinta posizione per un'altra novità, 'Nostralgia', di Coma Cose seguita da un nuovo ingresso, 'The battle at garden's gate' che entra subito in graduatoria al sesto posto. Invariata, invece, la settima posizione dove si conferma 'Plaza' di Capo Plaza. Passa dalla sesta all'ottava posizione 'Obe' di Mace mentre arriva subito sul nono gradino 'Sindrome di Stendhal' di Emanuele Aloia. Chiude la top ten degli album 'Solo tutto' di Massimo Pericolo che una settimana fa era quinto.

Sul fronte dei singoli restano in vetta 'Musica leggerissima' di Colapesce & Dimartino al primo posto e 'Voce' di Madame al secondo. Sul terzo gradino del podio arriva 'Lady' di Sangiovanni (era quarto). Quanto ai vinili grande passo in avanti, dal quattordicesimo al primo posto, per 'Teatro d'ira - vol. I' di Maneskin mentre arriva subito sul secondo gradino 'Lauro' di Achille Lauro. Terzo posto infine per 'Nostralgia' di Coma_cose che entra subito al terzo posto della classifica.