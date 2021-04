Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Non basta dire 'mai più' davanti al naufragio costato oggi la vita a 130 persone nel Mediterraneo. Se come europei vogliamo essere all’altezza dei valori che predichiamo, si evitino le speculazioni e si aprano corridoi umanitari europei per evitare le stragi in mare". Così su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa, affari internazionali e cooperazione allo sviluppo della Segreteria del Pd.