La digitalizzazione imperfetta

Diceva il grande musicista Frank Zappa: «Preferisco utilizzare le apparecchiature elettroniche al posto dei musicisti. Fanno meno errori». Ma davvero la tecnologia mette al riparo dagli incerti del mondo? Ed è vero che senza digitalizzazione si scompare? E poi: a che punto è la trasformazione delle aziende italiane, soprattutto di quelle più piccole? «Il processo di digitalizzazione delle Pmi – ci racconta Roberto Liscia, presidente del consorzio Netcomm – è molto più lento che negli altri Paesi europei. Basta un numero: in Europa ci sono più di 1,1 milioni di aziende digitalizzate. Di queste, 200mila sono in Francia e solo 50mila sono in Italia: è evidente che c’è un notevole ritardo». Poi però ci ha messo lo zampino il fato, la sfortuna, una zuppa di pipistrello: insomma, quando il maledetto Coronavirus si è manifestato, le aziende italiane sono state messe di fronte a un bivio: o trovavano un altro modo per affermare la loro presenza sul mercato, utilizzando le nuove tecnologie, o rischiavano di venire cancellate con un colpo di spugna dallo scacchiere economico italiano. Ne è emerso quindi una sorta di ibrido, un brodo di coltura estremamente interessante in cui le aziende si sono scoperte resilienti. Non è un caso che il piano di ripresa che permetterà all’Italia di disporre di 209 miliardi di euro si chiami di Ripresa e Resilienza. E, per una volta, possiamo anche parlare del nostro Paese senza la retorica un po’ stucchevole di chi si piange addosso.

Il punto di partenza, d’altronde, era abbastanza desolante e non è un caso che una quota superiore a 46 miliardi di euro del Pnrr verrà destinato alla digitalizzazione e all’innovazione. Il Digital Economy and Society Index 2020, sul fronte della digitalizzazione in Europa, posizionava l’Italia al quart’ultimo posto (25ª), davanti soltanto a Romania, Grecia e Bulgaria. Le lacune sulla connettività a banda larga, sull’integrazione delle tecnologie digitali, sulle reti ad alta capacità e sui servizi pubblici digitali vanno colmate per raggiungere punteggi adeguati con la media continentale e permettere al Paese di esprimere a pieno le sue potenzialità.

«Si sono sviluppati tre modelli per rispondere alle nuove esigenze del mercato – prosegue Liscia -: il primo, quello più semplice, si svolge attraverso l’invio di messaggi profilati ai clienti per tenersi in contatto; il secondo è quello delle piattaforme di delivery; il terzo è quello di mettere in piedi un vero e proprio sito di commercio elettronico. Basti pensare che Shopify, nel mondo, ha raggiunto lo scorso anno oltre 1,7 milioni di imprese, di cui 170mila solo nel Regno Unito. Questa accelerazione del processo di digitalizzazione ha permesso di servire i clienti che, nel periodo del Covid, sono aumentati in modo sostanziale: oltre 2,5 milioni di persone hanno fatto lo scorso anno il loro primo acquisto online, portando la platea complessiva a 27 milioni di utenti. Tantissimi, se si pensa che la popolazione tra i 14 e i 70 anni in Italia è composta da 48 milioni di persone».

La digitalizzazione, inoltre, ha consentito alle imprese di ripensare i modelli di business tradizionali, spostando il focus su altre modalità di svolgimento del lavoro. È il caso di un colosso come American Express. «Storicamente – ci ha spiegato Carolina Gianardi, Vp e Gm della divisione Global Commercial Services – il nostro business, per quanto concerne le imprese, è sempre stato tipicamente concentrato sulle spese di trasferta. Ora la pandemia ha riposizionato la nostra offerta come soluzione per supplier. Da qui la partnership con Webidoo per offrire un pacchetto di consulenza alle Pmi per supportarle se decidono di lanciarsi su Alibaba». Inoltre, Amex ha lanciato una piattaforma business, B4B, con l’ambizione di creare e sviluppare un ecosistema tra la clientela business e il network degli esercenti. Al momento sono oltre 1.200 i soggetti presenti, con la possibilità di creare offerte ad hoc per acquistare a condizioni favorevoli. In sostanza, l’idea è di stabilire sinergie tra i propri clienti e partner per generare valore aggiunto grazie all’attività di networking durante e post emergenza: una sorta di “community delle Pmi” che apra nuove opportunità di business, affinché le aziende possano trarne vantaggio reciproco.

Ma, esattamente, che cosa significa digitalizzare un’azienda? Prendere della tecnologia e introdurla in maniera forzata all’interno dei processi? Ovviamente no. L’Osservatorio Pmi del Politecnico di Milano, diretto da Giorgia Sali, ha provato ad analizzare un campione consistente di piccole imprese soprattutto nel manifatturiero, che hanno dovuto sviluppare processi digitali per capire, soprattutto, che cosa faranno in futuro. Dall’analisi condotta è emerso un moderato aumento di interesse verso il digitale, con l’86% delle Pmi industriali che dichiara di avere in programma per il 2021 investimenti in almeno un ambito digitale. Il 34% delle imprese ha identificato le tecnologie a supporto della salute dei dipendenti sul posto di lavoro come ambito per l’investimento digitale nel 2021, il 30% quelle per la gestione documentale digitalizzata e il 24% gli strumenti digitali che permettano il monitoraggio e il miglioramento del processo produttivo.

L’emergenza sanitaria sarebbe potuta essere l’occasione per forzare un cambiamento culturale, spingendo le Pmi a ridisegnare i loro processi e la loro struttura in un’ottica digitale, più dinamica e più orientata al futuro. Ad oggi, se è vero che si è assistito ad un’accelerazione in alcuni processi, il mercato continua a preferire la strada della digitalizzazione orientata al breve periodo. L’utilizzo di nuove tecnologie nella linea produttiva, l’informatizzazione di un sistema, la remotizzazione di un processo non rappresentano da sole attività che consentono di raggiungere la maturità digitale. Per ottenere i benefici che può apportare, in termini di competitività sui mercati (anche internazionali) e in termini di crescita, è necessario disegnare un nuovo modello di fare impresa abilitato proprio dal digitale. Il potere dei dati, il controllo della qualità, il monitoraggio dei processi e della gestione aziendale e l’efficientamento delle risorse sono tutti fattori su cui il digitale, se utilizzato in maniera strategica, può dare un contributo decisivo.

Il trend che emerge, si legge ancora nel rapporto sulla digitalizzazione delle pmi manifatturiere realizzato dal Politecnico di Milano, per quanto l’utilizzo del digitale nelle procedure amministrative, è quello che vede un deciso utilizzo di software per l’archiviazione (76%) e per le procedure di Amministrazione, Finanza e Controllo (Afc, 81%), tuttavia è marginale l’utilizzo di Enterprise Resource Planning (Erp, 23%) che permettano l’integrazione tra processi.

Se il 70% delle aziende ha in essere pratiche di analisi dati a supporto del business, si evidenzia come lo strumento più usato siano i fogli elettronici, a discapito di strumenti più specialistici di data analysis & visualization. Si riscontra, poi, un aumento nell’utilizzo di soluzioni di public-cloud (39%), utilizzati principalmente per la comunicazione (come gli strumenti di videocall) e la gestione e l’archiviazione di documenti.

«La pandemia – ci spiega Alessandro Mercuri, amministratore delegato di Deloitte Consulting - ha certamente accelerato processi avviati negli ultimi anni e da questo punto di vista può rappresentare uno stimolo per completare il percorso intrapreso. Penso a due casi su tutti: da un lato il ricorso massiccio allo smartworking per milioni di lavoratori, dall’altro il ricorso all’e-commerce in settori nei quali sarebbe stato inimmaginabile fino ad un anno fa. Per rendere “permanenti” queste svolte repentine, adesso servono investimenti e strategie settate sul lungo periodo. Non va poi sottovalutato che la pandemia ha generato una crisi economica che ha invece rallentato gli investimenti su altri aspetti del percorso di innovazione tecnologica, ad esempio il ricorso all’IoT e la migrazione al cloud che, per tornare alla domanda precedente, sono trend ancora da valorizzare appieno. Perciò abbiamo assistito ad una accelerazione su alcuni aspetti, ma ad un rallentamento su altri e quindi sicuramente occorre riprendere un cammino equilibrato». Quello che si rischia, in sostanza, è una sorta di digitalizzazione imperfetta in cui le aziende, costrette dalla contingenza, hanno accelerato processi che normalmente avrebbero richiesto anni in pochi mesi.

Ora l’attenzione è rivolta alle mosse dell’esecutivo. Il Pnrr sta prendendo corpo a mano a mano che il peso specifico di Draghi e degli altri ministri si fa progressivamente sentire. Quello che è certo, come detto, è che al digitale toccheranno oltre 46 miliardi. Una cifra che consente di creare una rete di telecomunicazioni finalmente efficace e di dare vita a una politica industriale a 360°. L’occasione, d’altronde, è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. «Quello che abbiamo notato come Confindustria – ci racconta Marco Gay, presidente della “costola” piemontese dell’associazione di Viale dell’Astronomia – è che ci si è mossi su un doppio binario. Da una parte il digitale ha avuto un utilizzo molto concreto sia durante l’emergenza che in un’ottica più prospettica. Dall’altra che le aziende più tradizionali hanno iniziato a impiegare le nuove tecnologie come reale opportunità di cambiamento e non vogliono più tornare indietro. E per un Paese come il nostro significa aver aumentato il valore aggiunto sulla produzione, di fatto come si confà a un’economia matura capace di crescere».

Ma Marco Gay è anche amministratore delegato di Digital Magics, il più importante incubatore privato di start-up nel nostro Paese. A giugno dello scorso anno, con l’ultimo bilancio disponibile, le partecipazioni attive e operative in portafoglio sono circa 70. Naturale, dunque, cercare di capire quali siano i trend consolidati, quelli che si stanno affacciando e, soprattutto, quelli su cui puntare una volta che saremo definitivamente approdati al cosiddetto “new normal”. «Come Digital Magics – ci spiega Gay – saremo partner del programma di accelerazione fintech e insurtech di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi, questi saranno sicuramente dei mega-trend. Altri a cui guardare con interesse sono i 5G, l’IoT, l’intelligenza artificiale, ma anche il mondo del software as a service, dei marketplace e la new mobility. Questi settori impegnano e impegneranno più dei due terzi del nostro portafoglio».

In un’ottica di ritorno progressivo a una situazione più “normale”, se così si può dire, è però inutile far finta di niente: il mondo che verrà sarà sicuramente differente da quello precedente. E il digitale continuerà a svolgere un ruolo fondamentale. «Un valido esempio – racconta Mercuri - è quello dello smartworking. Ancora troppi lavoratori lavorano da casa o in zone non coperte dalla rete ad alta velocità e quindi scontano quotidianamente un ritardo rispetto ad altre zone del Paese. Prima di arrivare a trend consolidati serve un disegno organico di riforma volto a costruire un Paese all’avanguardia, dotato di infrastrutture digitali abilitanti, altamente innovative e che investa sulla ricerca e sul capitale umano a favore delle nuove generazioni. Un ulteriore elemento critico per lo sviluppo della digitalizzazione nelle Pmi deriva da gap di competenze digitali che dovrebbero essere colmati con sistematici programmi di formazione per consentire un più rapida diffusione della cultura digitale tra i dipendenti. Inoltre, serve lo sviluppo di percorsi formativi dei dipendenti è parimenti un must per la creazione della cultura digitale aziendale senza la quale anche sforzi infrastrutturali rimarcabili potrebbero naufragare per assenza di domanda del servizio».

Dunque che futuro ci aspetta? Per Roberto Liscia bisogna guardare a una connected economy in cui si ragioni sia per distretti, questa volta digitali, prescindendo dalla distanza fisica, in cui pmi simili uniscono le forze per creare un ecosistema efficace. «L’altro – conclude il presidente di Netcomm – è quello di integrazione per filiera, in cui un soggetto dimensionalmente più rilevante funge da capo-filiera e fa quindi da aggregatore. Si sta affacciando una nuova generazione imprenditoriale, più pronta al cambiamento. Per il resto il futuro sarà ancora fisico, magari senza rinunciare a qualche comodità, dal “click&collect” alla prenotazione di visite mediche o prodotti».