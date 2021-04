Covid: P. Boldrini (Pd), 'al via esame in Senato del Ddl su psicologo per ragazzi e adulti colpiti'

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Stiamo lavorando nella Commissione Sanità del Senato affinché il disegno di legge sull’istituzione dello psicologo delle cure primarie, di cui sono prima firmataria e di cui abbiamo cominciato l’esame, possa essere approvato". Lo ha detto la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della commissione Sanità, che oggi ha presentato in un incontro online con medici e associazioni il resoconto della sua attività parlamentare.

"L’emergenza Covid sta dimostrando che anche nel disagio psicologico è bene intervenire in modo tempestivo e che il Ssn deve poter offrire anche le cure psicologiche, più di quanto non avvenga ora. Per questo affiancare lo psicologo al medico di base e al pediatra di libera significa rafforzare la medicina territoriale sulla quale puntiamo con il Pnrr”, ha spiegato la Boldrini.

"Si tratta di una figura che deve prendere in cura la persona e seguirla, che sia per una terapia breve o per avviarla ad altri specialisti del Ssn. Il benessere psicologico è parte della salute”, ha detto ancora l'esponente del Pd aggiungendo: "La pandemia ha colpito il benessere psicologico delle persone e aumenta il bisogno di un aiuto sia da parte degli adulti che, soprattutto dei ragazzi”.