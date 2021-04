Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La divisa non si toglie, si indossa perché incarna l’onore di chi rappresenta la Patria. Al generale Figliuolo dico di continuare a vestirla, a testa alta. Ha spalle larghe per silenziare le fesserie e la certezza di avere dietro di se tutto il Paese. Grazie alle Forze Armate per l’immenso lavoro quotidiano nella lotta al Covid”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.