Covid: Morani, 'centri commerciali devono poter riaprire anche in festivi e prefestivi'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "I centri commerciali devono poter programmare le riaperture anche nei giorni festivi e prefestivi". A chiederlo è Alessia Morani, deputata del Pd. "Negozi e marchi della Gdo -sottolinea- in questi mesi hanno investito per garantire la sicurezza dei clienti, con protocolli molto stringenti. Ora hanno la necessità di poter programmare le aperture, anche nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi. Auspico che il Governo, se i dati sui contagi lo consentiranno, possa programmare al più presto anche questa possibilità per un settore che ha già sopportato grandi sacrifici".