Copasir: Lollobrigida, 'da Casellati e Fico assordante silenzio'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Dopo l’appello di 40 costituzionalisti che hanno ricordato come la presidenza del Copasir spetti all’opposizione, è assordante il silenzio di Fico e Casellati. Sconcertante il fatto che i presidenti di Camera e Senato, quali garanti dell’osservanza delle norme nelle Aule parlamentari, non abbiano fatto seguito alla richiesta di intraprendere azioni per ripristinare la legalità". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"In attesa di un segnale da quelle forze politiche che avevano avanzato l’idea delle dimissioni dei componenti dell’organismo, è doveroso -aggiunge- che Fico e Casellati intervengano su questa gravissima situazione che lede i principi cardine di una democrazia e rispondano agli autorevoli 40 costituzionalisti, leader di partiti e movimenti che trasversalmente danno identica interpretazione della norma. Di fronte a un vulnus di tale natura chiamarsi fuori indebolisce il ruolo di garanzia delle istituzioni”.