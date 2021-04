Calcio: Finale di Coppa di Germania a Berlino sarà senza tifosi

Berlino, 23 apr. (Adnkronos) - La federazione calcistica tedesca (Dfb) ha confermato che la finale di Coppa nazionale del 13 maggio a Berlino si giocherà a porte chiuse. Lo Stadio Olimpico rimarrà chiuso ai tifosi a causa delle misure per contenere la pandemia di coronavirus, ha twittato la Dfb. "A causa delle normative attualmente in vigore a Berlino, l'ammissione di spettatori non è possibile fino al 9 maggio", ha detto la Dfb.

Giovedì, il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier ha firmato una legge che funga da "freno di emergenza" nazionale, concedendo al governo federale ulteriori poteri per affrontare gli alti numeri di infezione da coronavirus, mentre il paese deve affrontare una terza ondata di infezioni. Dall'autunno tutte le partite di calcio in Germania si giocano a porte chiuse.