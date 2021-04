Calcio: Ceferin, 'lieto di accogliere gli spettatori in tutte le partite dell'Europeo'**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo lavorato diligentemente con le federazioni ospitanti e le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso alle partite e sono davvero lieto che siamo in grado di accogliere gli spettatori in tutte le partite per una celebrazione del calcio della nazionale in tutto il continente". Sono le parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin dopo la decisione del Comitato Esecutivo di includere Monaco, San Pietroburgo e Siviglia come sedi di Euro 2020. Tutti ospiteranno una percentuale di spettatori.