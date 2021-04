Bitpanda, il "fractional investment" alla conquista dell'Italia

Una missione ambiziosa: "investing without wall", dove l'ultima parola sta per Wall Street, quella Mecca del capitalismo che è però diventata sempre più oscura, lontana. Ricorda, la Borsa di New York, più Mordor che un luogo accessibile a tutti. Per questo si stanno sviluppando decine di iniziative alternative, da Robin Hood fino alla folle corsa alle azioni di Nokia e Gamestop. Ma c'è un'altra via per muoversi nei meandri della borsa senza avere portafogli gonfi e competenze infinite: il fractional investing, ovvero l'acquisto di una frazione di un'azione (o di un bitcoin) attraverso la piattaforma Bitpanda. Fondata in Austria da Eric Demuth, oggi è una scale-up robusta, unicorno europeo valutato oltre 1,2 miliardi. E che da poco è arrivata in Italia, guidata da Orlando Merone. «Se compri un grammo di oro - racconta Demuth in esclusiva a Economy - stai facendo collezionismo. Se ne compri un chilo stai facendo un investimento ma non tutti possono permetterselo. Invece, con la nostra formula chiunque piuò avere un pezzetto di oro, o di azione di Amazon o di bitcoin».

Il risultato è che per la prima volta in Europa, tutti possono investire nei loro marchi preferiti a partire da 1 €, con zero commissioni e spread contenuti, anche oltre l'orario di apertura tradizionale delle borse valori. A partire da oggi, gli utenti esistenti e i nuovi con un account verificato Bitpanda possono iniziare a investire in azioni frazionate.

Negli ultimi sette anni, Bitpanda ha lavorato per consentire al pubblico di investire facilmente in criptovalute, metalli preziosi e risorse digitali, costruendo una piattaforma di investimento di successo utilizzata da milioni di persone in tutta Europa. Oggi, quell'esperienza e quella conoscenza sono state applicate a un'altra parte del mondo degli investimenti. Bitpanda sta aprendo la porta all'investimento in azioni per tutti, dandone accesso a chiunque, in qualunque momento. Poiché si tratta di un prodotto derivato del tutto regolamentato, le azioni e gli ETF sono interamente garantiti dalla banca depositaria partner BNP Paribas, oltre a essere assicurati mediante un contratto di compensazione. Inoltre, oltre ad applicare zero commissioni e spread ridotti, Bitpanda non prevede costi fissi per il servizio e nessuna commissione ricorrente.

Demuth, che cosa vi aspettate dall'Italia? E che obiettivi avete per il primo anno?

Siamo convinti che in questo paese ci sia ancora molto da lavorare perché ci sono tante persone che non hanno un pacchetto azionario. Ma sappiamo anche che basta poco per generare l'interesse di parecchi italiani. Per questo ci attendiamo per il 2021 di registrare un numero "a sei cifre" di iscritti. Basta partire dall'assunto che non è così complicato e che non c'è alcuna magia che si cela dietro agli investimenti che possiamo proporre.

Che cosa vi ha spinto a venire qui in Italia?

Francia, Spagna e appunto Italia sono mercati molto popolosi che non possono essere lasciati indietro, bisogna affrontarli e cercare di crescere più che si può. Tra l'altro, non essendoci grande competizione possiamo veramente puntare forte su questi paesi.

Torniamo alla vostra mission: che cosa vuol dire "investing without wall"?

Il Wall è Wall Street, ovviamente. Vogliamo che la gente capisca che si può fare molto senza essere profondi conoscitori delle meccaniche borsistiche o senza essere parte di una minoranza guardata un po' con sospetto.

Da qui l'idea degli investimenti frazionati: come funzionano?

Se qualche anno fa avessero detto di investire nelle azioni di Amazon sarebbero sicuramente costate pochi soldi. Ma sarebbero state anche altamente rischiose. Oggi invece costano parecchio ma sono molto sicure. Chi può permettersi di spendere migliaia di dollari per avere in mano pochissime azioni? Allora perché non iniziare a pensare di frazionare questo investimento, di costruire un portafoglio in cui si detiene solo una percentuale di un'azione. In questo modo si possono ottenere margini interessanti senza dover mettere sul piatto chissà che cifre. Lo stesso discorso vale anche per le materie prime: chi è che si comprerebbe un grammo di oro? Un collezionista. Ma non tutti possono permettersi di comprarne un kg. Con Bitpanda invece si può. Ancora: oggi i bitcoin valgono decine di migliaia di dollari, frazionarli con noi è possibile.

A proposito di bitcoin: che cosa si aspetta da questa criptovaluta?

Continuerà a essere uno strumento innovativo. Per questo è stato fondamentale l'intervento delle tech company americane: perché hanno la tradizione del tentativo, mentre noi in Europa ci muoviamo con maggiore cautela.

Tesla accetta bitcoin per i pagamenti: che cosa succederà?

Secondo me è una mossa di marketing. Prova ne sia che non stanno convertendo in dollari quanto ricevono in bitcoin, ma lo tengono lì, più che altro per far vedere quanto sono innovativi.

Il Covid-19 vi ha in qualche modo avvantaggiati?

Sicuramente, il nostro business è cresciuto, siamo già 420 persone in tutta Europa e contiamo di arrivare a oltre 600 entro la fine dell'anno. Siamo alla ricerca di lavoratori in tutti i dipartimenti, ma soprattutto nell'area sviluppo software.

Che cosa farete con i 180 milioni che avete ricevuto?

Continueremo a crescere, non abbiamo in mente chissà quali azioni, vogliamo ampliare la nostra dimensione.

E per il futuro? Vi quoterete?

È una delle possibilità. Ma non l'unica...