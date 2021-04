Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040

MILANELLO (ITALPRESS) - Visa ha annunciato di aver ottenuto nel 2020 la carbon neutrality in tutte le proprie attività operative e di voler raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2040. Visa ha inoltre definito una strategia per diventare azienda "climate positive" grazie a nuove partnership e a numerose iniziative volte a supportare il commercio sostenibile e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. "Visa è al lavoro per creare un futuro più sostenibile", ha commentato Al Kelly, Chairman e Chief executive officer di Visa. "Il nostro impegno per raggiungere zero emissioni, unitamente agli sforzi di tutta la nostra rete per supportare progetti di sostenibilità, rappresentano soluzioni concrete ed immediate attraverso cui vogliamo contribuire alla costruzione di un futuro migliore per il nostro pianeta". Nell'ambito dell'impegno per il raggiungimento delle zero emissioni entro il 2040, Visa ha annunciato di essere nuovo firmatario del "Climate Pledge" - un'iniziativa co-fondata da Amazon e da Global Optimist - nonché nuovo membro del Climate Business Network, un'idea del World Wildlife Fund (WWF) per accelerare l'azione verso un futuro a zero emissioni. Il progetto zero emissioni di Visa è in linea con gli standard globali e prevede anche la realizzazione di una serie di interventi che coinvolgeranno i propri fornitori per ridurre una parte significativa dell'impatto di gas serra provenienti da beni e servizi acquistati dall'azienda. Visa si è inoltre impegnata a fissare obiettivi su base scientifica in linea con l'iniziativa di Science Based Target che, in accordo con gli obiettivi di Parigi, punta a limitare l'aumento annuo del riscaldamento globale a 1,5°C. Questi nuovi obiettivi si uniscono all'attuale leadership di Visa in materia di sostenibilità, incluso il passaggio avvenuto nel 2020 all'utilizzo del 100% di elettricità rinnovabile. "Per il Mese della Terra Visa sta utilizzando tutta la potenzialità del proprio network per accelerare la trasformazione sostenibile e la ripresa economica, contribuendo nel contempo a garantire la prosperità del pianeta e delle economie di tutto il mondo" ha detto Douglas Sabo, chief sustainability officer di Visa. "Dando priorità all'energia pulita e alle pratiche sostenibili, investendo in iniziative innovative dal punto di vista ambientale e impegnandoci con i leader aziendali e della società civile sul clima, ci impegniamo a diventare parte delle soluzione globale al cambiamento climatico". Visa mettendo a disposizione tutti i suoi prodotti, servizi, rete, dati, esperienza nei pagamenti e visibilità per supportare un commercio sostenibile e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio. Visa ha inoltre annunciato oggi la collaborazione con l'Institute for Sustainability Leadership di Cambridge (CISL) al fine di identificare nuove opportunità di applicazione dei pagamenti elettronici e della rete Visa per realizzare un futuro sostenibile. I risultati di questa collaborazione sono previsti per l'estate 2021. (ITALPRESS). mgg/com 22-Apr-21 13:40