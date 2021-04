Tennis: Barazzutti, 'Fognini non ha insultato arbitro ma sé stesso, squalificato per malinteso'

Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - "Ho sentito Fabio e dice di non aver detto nulla all'arbitro e che le parolacce proferite fossero rivolte a a sé stesso perché stava giocando male. Io credo alle sue parole perché Fabio ha tanti difetti ma è un ragazzo sincero. Immagino che ci sia stato un malinteso e l'arbitro ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lui". Corrado Barazzutti commenta così all'Adnkronos la squalifica subita ieri da Fabio Fognini al torneo Atp 500 di Barcellona durante il match di 2° turno con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per "verbal abuse".

"E' chiaro che Fabio paga una cattiva nomea che si è fatto nel corso degli anni -aggiunge l'ex capitano azzurro di Coppa Davis ed ex allenatore del ligure-. Non c'è dubbio che in passato abbia fatto cose sbagliate e ora è tenuto particolarmente d'occhio dall'Atp che non gliene fa passare più una. Rischia una squalifica? Non credo penso che finisca con una multa ma non ne sono completamente sicuro".