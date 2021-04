Scuola: Bianchi, 'protocollo con ordine psicologi sia d'aiuto per ragazzi ed anche istituzioni'

Roma , 22 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo sviluppato insieme un Protocollo che deve essere di aiuto non solo ai singoli ragazzi ma anche alle istituzioni. La scuola deve essere luogo di attenzione e accompagnamento ai ragazzi, in quella fase straordinaria della vita che ti porta dall'essere un bambino ad adolescente". Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenendo all"incontro 'Giovani e psicopandemia. Quali risposte', organizzato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, ha aggiunto: "Tutto questo ponderato per la condizione pandemica rende assolutamente necessario per l'istituzione scuola avere un supporto" per gli educatori, come il Protocollo con l'Ordine nazionale degli psicologi. "Abbiamo bisogno di un sostegno all'istituzione che diventi più attenta, affettuosa e che abbia capacità di ascolto di quei segnali per i quali non si trovano le parole".