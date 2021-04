Roma: Orfini, 'Zingaretti candidato ideale'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Credo che quello che da anni dicano e immaginano come sindaco ideale molti di noi è Zingaretti. Già quando di fronte all’emergenza del Lazio scelse di candidarsi in Regione era in pista per fare il candidato sindaco. Penso che sarebbe un ottimo sindaco di Roma, ovviamente sta a lui decidere se se la sente di farlo in questo momento. Credo sarebbe una soluzione ottima". Lo ha detto Matteo Orfini a Tpi.it.