Grillo: Di Muro (Lega), Cartabia venga alla Camera e licenzi Macina (2)

(Adnkronos) - "Il sottosegretario alla Giustizia Macina -ha affermato Di Muro- ha accusato l'avvocato Giulia Bongiorno di diffondere una prova processuale: tutto questo, oltre ad essere goffo e ridicolo, è assolutamente inaccettabile. La situazione è grave e come Lega chiediamo un intervento del ministro della Giustizia. Evidentemente il sottosegretario Macina non avrà il buongusto di lasciare con le sue gambe il ministero, le comode poltrone di via Arenula e quindi venga immediatamente in quest'Aula il ministro della Giustizia Cartabia e la licenzi".