Grillo: Ceccanti, 'non è momento di parlare di Macina', il richiamo di Rampelli

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Botta e risposta alla Camera tra il deputato del Pd Stefano Ceccanti, capogruppo in commissione Affari costituzionali, e il presidente di turno dell'Assemblea, Fabio Rampelli, a proposito dei richiami sull'ordine dei lavori in riferimento all'intervista della sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina. "Siamo convocati qui su un altro tema all'ordine del giorno -ha affermato l'esponente Dem- se uno o più Gruppi vogliono dire qualcosa per segnalare i problemi è un conto, se si vuole fare un dibattito si calendarizza un dibattito con un tema, si dà a tutti il tempo di prepararsi, intervenire e di esporre posizioni, altrimenti siamo all'assemblearismo".

"Lei è sempre molto attento, mi corre l'obbligo di ricordarle -ha replicato Rampelli- che nel primo intervento è stata chiesta un'informativa da parte del Governo, in particolare è stata chiamata la presenza parlamentare della ministra Cartabia".