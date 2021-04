Covid: in Sicilia 1.412 nuovi casi e 23 morti

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - Sono 1.412 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia su 34.077 tamponi. Ventitré i morti nelle ultime 24 ore nell'isola e 949 i guariti. La provincia con il maggior numero di casi è Palermo - 469 tra ieri e oggi - dove il presidente della Regione Siciliana ha prorogato la zona rossa per il capoluogo sino al 28 aprile. In tutto nell'isola sono 25.628 i positivi - 440 in più rispetto a ieri - di questi 1.244 sono ricoverati in regime ordinario, 257 in terapia intensiva e 22.208 in isolamento domiciliare.