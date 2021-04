Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L'Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia che dobbiamo portare avanti per la nostra storia e per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo alla sostenibilità e, allo stesso tempo, avremo un approccio multilaterale". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Leaders Summit on Climate.