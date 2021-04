Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Sul fronte dell'ambiente "le azioni che abbiamo preso finora sembrano insufficienti. Abbiamo bisogno di invertire la rotta e di farlo ora". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Leaders Summit on Climate. "Vogliamo agire, non pentirci in futuro", ha rimarcato il presidente del Consiglio.