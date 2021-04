Ci siamo: la parabola del politically correct ha imboccato la deriva grottesca

Credo che tutti noi abbiamo visto e sentito Amanda Gorman, poetessa laureata, recitare più che leggere la sua poesia “The hill we climb”, con il suo elegante cappottino giallo, in occasione del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Anche W.H. Auden era poeta laureato come Amanda, ma dovrà passare molto tempo prima che la giovane poetessa possa scrivere un verso come: ”I thought that love would last for ever, I was wrong”. Pur essendo il poemetto della Gorman scritto con grande abilità stilistica e con un tono adatto all’occasione istituzionale. Qui ovviamente non ne parliamo per fare una valutazione letteraria, ma perché l’editore Viking Books, detentore dei diritti, ha bloccato la traduzione in Olandese e in Catalano, perché affidata a maschi bianchi e non a una donna, nera e attivista.

Di questo tema si è occupata Ginevra Bompiani in una bella intervista a Repubblica. Ginevra Bompiani ritiene questa sorprendente decisione dell’editore talmente assurda, che pensa sia una trovata pubblicitaria, e in un certo senso ha ragione, ma il problema sta proprio qui: perché la comunicazione pubblicitaria funzioni, deve essere in sintonia con il pubblico, necessita di una accoglienza favorevole da parte della comunità e sicuramente di questo ha tenuto conto l’editore segnalandoci inconsapevolmente una prospettiva terrorizzante.

Come per la traduzione della Gorman, anche per il jazz si pensava solo a musicisti neri

Vorrei riprendere il tema proprio da questo segnale debole di un’evoluzione deteriore della cultura americana. Nell’America che abbiamo amato, l’America degli anni 50, molti pensavano che il Jazz potesse essere suonato solo da musicisti neri finché furono smentiti dal sassofono di Stan Getz, da George Gerschwin e dalla tromba di Chet Baker, ma nessun editore avrebbe preso una decisione così anacronistica. Secondo me i quattro anni della presidenza Trump hanno impresso questa impronta divisiva dalla quale non sarà semplice riprendersi. Dico questo perché tradurre significa unire, permetterci di capire l’altro, un diverso essere umano, non solo un’altra lingua, ma anche un’altra cultura. Mettere paletti ideologici come il colore della pelle per ostacolare la traduzione significa creare una forma di sovranismo linguistico, negare il valore della fratellanza umana, già in pericolo per numerosi altri motivi.

Se riflettiamo, secondo la new Viking’s rule for translations, per tradurre certe novelle delle Mille e Una Notte il traduttore dovrebbe essere arabo e magari jihadista. Proprio l’opposto di quanto sostiene giustamente la Bompiani e cioè che il traduttore deve concentrarsi sulla propria lingua e con essa trasmetterci lo spirito autentico del testo straniero.

A ben pensarci, la prima forma di traduzione è la lettura ad alta voce di un testo, immaginiamo di un testo poetico: paradossalmente si possono porre in questo contesto problemi analoghi a quelli posti da un editore incauto per la traduzione del poema civile della Gorman.

Se volete un esempio a casa nostra, ascoltate Stefano Ragni che legge con un accento simil recanatese “A Silvia” di Giacomo Leopardi. Infatti, Giacomo Leopardi è nato e vissuto a Recanati e probabilmente mentre scriveva pensava le parole che risuonavano nella sua mente con un tono vicino alla nobile parlata locale. Il risultato di questa lettura è agghiacciante. Provate invece ad ascoltare l’ultima poesia di Ossi di Seppia di Montale, “Riviere”, letta da Vittorio Gassman. Ora, Vittorio Gassman è quanto di più diverso si possa pensare da Montale. Montale era timido, chiuso, si nascondeva dietro parole misteriose, era diventato praticamente un milanese taciturno e meditativo. Vittorio era tutto il contrario, romano, coinvolgente, sonoro e altisonante. Ma il risultato si vede, il vasto respiro di Vittorio riempie questi versi meravigliosi del vento del mare e li porta direttamente al nostro cuore.

Ma Montale era genovese e quindi secondo la regola di Viking dovremmo affidare la lettura a Bruno Lauzi o a Gilberto Govi, con esiti esilaranti.

Ancora più complesso è il caso della apprezzabile Gorman, perché oltre ad essere donna nera e attivista, non nasconde infiltrazioni dell’accento di Harvard, tonalità difficile da reperire tra le donne nere giapponesi. Posso assicurarvi che quando sentirete dalla voce di Vittorio Gassman le parole, “vicino a voi riviere, rifiorire” sentirete la commozione percorrere la vostra pelle come dopo le note conclusive della seconda sinfonia di Mahler diretta da Claudio Abbado: vi sentirete non solo rifioriti, ma risorti, italiani europei, corali e vicini.

Interpreti e traduttori ci mettono in contatto con autori di altre culture

Questo discorso un po’ involuto e ironico, è volto a sottolineare l’importanza degli interpreti e dei traduttori. Per un Paese è di fondamentale importanza avere grandi traduttori, che ci mettano in contatto con grandi autori di altre culture. Heinrich Böll è stato tradotto in spagnolo da uno dei più grandi filosofi iberici, Manolo Sacrestan Luzon, mio compagno di collegio in Germania, morto per le percosse subite in un carcere franchista. In Italia abbiamo bravissimi traduttori e Renata Colorni, grande traduttrice di Thomas Mann, con la quale io polemizzo amichevolmente perché ha cambiato il titolo della Montagna Incantata in quello di Montagna Magica, mentre per me scherzosamente sarebbe stato più giusto intitolare il romanzo il Monte Stregato. Ma ammetto che sarebbe orribile.