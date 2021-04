Calcio: stasera il rinnovo di Ibrahimovic, indizio Milan sui social 'cosa sta succedendo?'

Milano, 21 apr. - (Adnkronos) - E' atteso per questa sera in casa Milan il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic. In scadenza, il centravanti svedese nelle prossime ore ufficializzerà il nuovo accordo valido per la stagione 2021/22. "What'Z happening, Cosa sta succedendo?", ha scritto il Milan sui social con la Z di Zlatan) al posto della S. Un indizio in direzione del rinnovo del 39enne svedese, che presto diventerà ufficiale.