Recovery: D'Elia (Pd), 'grande occasione per superare diseguaglianze di genere'

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Pieno sostegno delle donne democratiche alle richieste delle associazioni di donne sul Pnrr. Siamo state con loro anche in questi mesi, e più volte le abbiamo incontrate, condividendo che il tema dell’occupazione femminile e, più in generale, dell’empowerment delle donne siano la grande questione che il Recovery Plan deve avere al centro". Lo dice Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche e componente della segreteria del Pd.

"Il Pd si è speso perché diventasse una delle trasversalità del Pnrr, insieme ai giovani e al sud, ed oggi propone che ci siano vincoli in tutte le missioni del Pnrr per l’occupazione giovanile e femminile, e si confermi e rafforzi l’investimento sulle infrastrutture sociali -prosegue D'Elia-. È giusto che le donne e le loro associazioni siano tra i soggetti ascoltati e coinvolti sul recovery plan e sulla sua attuazione. Ci sono grandi aspettative perché l’Italia ha fortissime disuguaglianze di genere da superare. Il tempo è adesso, le risorse del recovery sono la grande occasione che l’Italia non può perdere, non solo per le donne, ma per la qualità dello sviluppo del paese".