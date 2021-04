Pd: Pinotti, 'vicini a persone in difficoltà'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La consultazione dei circoli e l'ultima Assemblea nazionale sono state grandi occasioni. Il Pd ha dimostrato di avere gambe e cuore, di avere forza. Ha ragione Letta: siamo un grande partito a abbiamo un'intelligenza collettiva. Dobbiamo coinvolgere i militanti attraverso i circoli sempre di più, con i nuovi strumenti". Lo ha detto la senatrice del Pd Roberta Pinotti, presidente della Commissione Difesa, a Radio Immagina, la web radio del Pd.

"Credo che di qui in avanti il Pd abbia due compiti - ha proseguito Pinotti - Fare in modo che il Recovery Plan punti sulle donne e sui giovani, soprattutto sull'occupazione giovanile e femminile. E non lasciare sole le persone, le famiglie in coda davanti alla Caritas e a Sant'Egidio per i pacchi alimentari, chi con il Covid ha perso il lavoro e non lo ritroverà. Servono i sostegni e servono le reti di solidarietà perché nessuno venga lasciato indietro".