Omofobia: Scalfarotto, 'legge va calendarizzata e approvata, no allo stallo'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La priorità in questo momento è approvare la legge per il contrasto all’omotransfobia. Ed è proprio il muro contro muro della Lega, che è evidentemente interessata soltanto a impedire che il ddl Zan diventi legge dello Stato, a rendere impraticabile qualsiasi revisione del testo in esame al Senato". Così in una nota il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto .

"Sarebbe invece auspicabile una condivisione ampia del Parlamento su una norma di civiltà necessaria ad un Paese che ogni giorno registra episodi di violenza dettati da un odio incomprensibile".