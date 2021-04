Diritti tv: Vigorito, 'pacchetto 2 sarà aggiudicato ma dobbiamo darci credibilità'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Diritti tv? Stanno rimettendo apposto il secondo pacchetto e sono convinto che alla fine qualcuno se lo aggiudicherà. Se riusciremo tutti ad avere maggiore equilibrio in queste cose, perché gli investitori non possono continuare ad assistere a queste schermaglie e a queste guerre. Ci dobbiamo dare una certa credibilità che passa anche attraverso un grande esame di coscienza". Lo ha detto il presidente del Benevento Oreste Vigorito, all'Adnkronos, sui diritti Tv in vista dell'Assemblea del 23 aprile.