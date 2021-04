Dante: saggio inedito di Elena Ferrante su Beatrice per convegno italianisti**

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Si intitola "Il nuovo alfabeto di Dante, le parole di Beatrice" un saggio inedito di Elena Ferrante. La misteriosa scrittrice che nessuno ha mai visto e che si cela dietro uno pseudonimo, autrice dell'acclamata saga dell'Amica geniale", ha preparato il testo in occasione delle celebrazioni del settimo centenario della morte del Sommo Poeta: verrà letto da Tiziana de Rogatis giovedì 29 aprile, alle ore 16.15, su Zoom e in diretta streaming, durante il convegno internazionale dell'Adi - Associazione degli Italianisti dal titolo "Dante e altri classici. da Petrarca a Soyinka".

Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile a Roma, presso l'Università della Sapienza, il convegno vedrà la partecipazione di alcuni fra i più importanti dantisti italiani, ma anche di studiosi di letterature comparate, poeti, artisti. È previsto un intervento del premio Nobel Wole Soyinka con un testo inedito dedicato a Dante, dal titolo "Who needs the “Commedia”? Viva infernophilia!". Durante le giornate dei lavori è prevista la partecipazione di ospiti istituzionali nell'ambito di due tavole rotonde dedicate alla didattica dantesca nelle scuole e all'Università.

Il convegno si propone di ripercorrere alcune tappe fondamentali della fortuna mondiale delle opere dantesche, e in particolare della Divina Commedia. Tra gli interventi quelli di Giulio Ferroni, Stefano Carrai, Giorgio Inglese, Carmen Gallo, Luigi Reitani, Rino Caputo.