Covid: Fontana, 'settimana prossima 100mila vaccinazioni al giorno in Lombardia'**

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - In Lombardia la campagna vaccinale "sta andando bene, stiamo dimostrando la nostra capacità di rispettare i target del Governo e di superarli". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Tgcom24, annunciando che la prossima settimana si arriverà a 100mila inoculazioni al giorno. "Ieri - aggiunge - abbiamo fatto una prova: il target dato dal generale Figliuolo per noi era 51mila vaccinazioni al giorno. Abbiamo alzato il livello per vedere se il sistema reggeva: siamo arrivati tranquillamente a 65mila e la prossima settimana quando arriveranno un numero maggiore di vaccini aumenteremo fino a 100mila, sta funzionando tutto".