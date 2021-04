Covid: Draghi a Lega, 'decisioni le abbiamo prese insieme, fatico a comprendere'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Le decisioni le abbiamo prese insieme, in cabina di regia. Francamente fatico a comprendere. Così, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi avrebbe manifestato alla Lega la sua irritazione, prima dell'inizio del Cdm, sulla levata di scudi del partito guidato da Matteo Salvini sul coprifuoco e sul via libera a locali e ristoranti fin dal 26 aprile ma solo all'aperto e non al chiuso. Il presidente del Consiglio, raccontano fonti di governo, avrebbe dunque tenuto il punto sulla necessità di mantenere il coprifuoco alle 22.