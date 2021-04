Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Faccio mio l’appello espresso da Assoeventi: si faccia ripartire al più presto anche il settore degli eventi wedding. Il comparto è in forte difficoltà e con le dovute precauzioni, utilizzando magari spazi all’aperto, non c’è alcuna ragione di tenerlo ancora bloccato. Un aperitivo al bar non è diverso da un pranzo di nozze”. Così Davide Bendinelli, deputato di Italia Viva