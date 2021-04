Coronavirus, 13.844 nuovi contagi e 364 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - I nuovi positivi al Covid sono 13.844 (+1.770), a fronte di un aumento significativo dei tamponi processati, 350.034, determinando un tasso di positività che scende al 3,9%. Diminuiscono i decessi, 364 (-26). Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute I guariti sono 20.552 mentre gli attuali positivi scendono a 475.635 con un saldo in negativo di 7.080. Prosegue il calo dei ricoveri negli ospedali; 22.784 i ricoverati nei reparti ordinari (-471), 3.076 sono ospitati nelle terapie intensive con un saldo negativo di 75 degenti e 155 nuovi ingressi (ieri erano stati 182). In isolamento domiciliare vi sono 449.775 persone. Sul dato delle singole regioni, emerge che e' la Lombardia la regione con piu' nuovi contagiati in 24 ore (2.095), seguita da Campania (1.881) e Sicilia (1.288). Sopra i 1000 anche Veneto, Piemonte, Lazio e Puglia. (ITALPRESS). tai/mgg/red 21-Apr-21 18:04