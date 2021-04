Consulta: Coraggio, 'pandemia non ha inciso su produttività, diminuite cause pendenti'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Gli obblighi e i limiti imposti dalla pandemia non hanno inciso negativamente sulla 'produttività' della Corte, tanto che è diminuito il numero delle cause pendenti". Lo afferma il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio in un'intervista pubblicata sull'annuario 2020 della Consulta ed aggiunge: "Non posso non aggiungere, tuttavia, che tutto ciò è stato reso possibile dalla situazione indubbiamente privilegiata della Corte costituzionale rispetto agli altri uffici giudiziari, sia per il numero limitato di giudizi che per le disponibilità finanziarie e strumentali".

"Grazie all'impegno del Segretario generale e di tutto il personale - prosegue - è stato possibile effettuare le udienze pubbliche e le camere di consiglio anche da remoto e va sottolineata la disponibilità dei colleghi e del foro, che si sono rapidamente adattati all'uso di queste tecnologie, pur consapevoli che l'impossibilità di un rapporto diretto e personale - 'guardarsi in faccia' - è stato un sacrificio di non poco conto".