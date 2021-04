Calcio: Lineker replica ad Agnelli, 'Superlega come videogioco? A Fifa puoi retrocedere...'

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - L'ex attaccante della Nazionale inglese Gary Lineker ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Juventus, Andrea Agnelli che al Corriere dello Sport ha dichiarato: "Il 40% di coloro che hanno fra i 16 e i 24 anni non ha interesse nel mondo del calcio. Andare a creare una competizione che simuli ciò che fanno sulle piattaforme digitali - come Fifa - significa andargli incontro e fronteggiare la competizione di Fortnite o Call of Duty che sono i centri di attenzione dei ragazzi di oggi, che spenderanno domani". L'ex attaccante di Tottenham e Barcellona ha replicato su Twitter. "Tranne che puoi essere retrocesso giocando a Fifa".