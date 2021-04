Bologna: Alfieri, 'Base Riformista con Conti? No, decidono territori'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Notizia è infondata". Lo dice Alessandro Alfieri, senatore Pd e coordinatore di Base Riformista, all'Adnkronos a proposito dell'ipotesi che l'area Lotti-Guerini possa sostenere Isabella Conti alle primarie a Bologna contro il candidato dem, Matteo Lepore. "Crediamo fortemente nell’autonomia dei livelli territoriali. Vale per le scelte che riguardano le elezioni amministrative e a maggior ragione per quelle che riguardano le primarie. Sbaglia chi prova a strumentalizzare in chiave nazionale un confronto -conclude Alfieri- che deve riguardare i bolognesi e il futuro della loro città".