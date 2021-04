Arzà: "Bene Emilia Romagna su risoluzione conversione a gas delle auto"

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Plaudiamo all’iniziativa dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna che nel settore del trasporto leggero ha adottato una risoluzione molto netta, affinché lo Stato centrale introduca incentivi a favore anche della conversione a metano e Gpl delle auto già circolanti euro 4 ed euro 5, alimentate a benzina e diesel. Auspichiamo che questa risoluzione possa essere adottata anche dalle altre regioni del Bacino Padano che, come l’Emilia Romagna, soffrono particolarmente le conseguenze dell’inquinamento dell’aria". Così Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica.

"Ma soprattutto ci auguriamo che il governo e il Parlamento possano già nei provvedimenti oggi alla loro attenzione per il sostegno alle attività colpite dall’emergenza sanitaria introdurre a livello nazionale le misure suggerite dall’Emilia Romagna, capofila del progetto Lifeprepair, che studia da anni proprio il fenomeno dell’inquinamento da polveri sottili ed emissioni climalteranti. Come associazione, abbiamo da tempo presentato una proposta nazionale quantificando costi e benefici, che porterebbero ad una drastica riduzione delle emissioni, garantendo un sostegno economico proprio alla fascia della popolazione con minor potere di spesa e più duramente colpita dall’emergenza", aggiunge.

L’Assemblea Legislativa-Commissione III 'Territorio, Ambiente, Mobilità' dell’Emilia Romagna si fa promotrice di un’iniziativa di contrasto all’inquinamento dei circa 200 comuni del territorio regionale. Attraverso la risoluzione n. 2874 del 14 aprile 2021, si impegna il Presidente e la Giunta regionale "a continuare e rafforzare le proprie politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico e di promozione di veicoli a bassa emissione d’inquinanti o a emissioni zero", a sollecitare il governo ad introdurre, entro l’anno in corso, una serie di misure finalizzate a incentivare non solo l’acquisto e l’utilizzo di auto elettriche, ma anche la conversione a metano e Gpl di auto a benzina e diesel euro 4 e 5, oltre a sostenere tali misure "per le Regioni del bacino padano, per avviare un’azione straordinaria coordinata e sinergica tra Stato e tali Regioni", ricorrendo ai fondi del Next Generation Eu.