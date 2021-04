Superlega, "tribunale Madrid blocca sanzioni Fifa e Uefa"

(Adnkronos) - Superlega europea, il tribunale di Madrid blocca possibili sanzioni di Uefa e Fifa. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo 'Marca' il tribunale della capitale spagnola avrebbe diffidato Uefa e Fifa dal sanzionare i 12 club coinvolti nella nascita della Superlega. Pertanto i due organi calcistici non potranno imporre divieti o sanzioni a club o giocatori fino a quando non verrà esaminata completamente la questione. Intanto, la Uefa starebbe negoziando con un fondo di investimento britannico con sede a Londra per creare una nuova Champions League. Secondo El Mundo Deportivo, che rilancia indiscrezioni riferite da Bloomberg e Rmc, il budget iniziale per la nuova competizione partirebbe da 4,5 miliardi di euro e potrebbe arrivare fino a 7 miliardi. La notizia, sottolinea il quotidiano catalano, sarebbe la conseguenza dell'accelerazione dei progetti di riforma del calcio europeo imposta dall'annuncio della nuova Superlega.