Superlega: Premier League, 'valutiamo tutte le azioni per impedirne lo sviluppo'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate della proposta della Superlega. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con vigore i piani per la competizione. La Premier League sta valutando tutte le azioni disponibili per impedirle lo sviluppo". Questo è quanto si legge nel comunicato dei 14 club della Premier League che si sono riuniti oggi, escludendo le 'big six', riguardo la Superlega.

“La Premier League - prosegue la nota - continuerà a lavorare con le principali parti interessate, inclusi tifosi, governo, Uefa, FA, per proteggere i migliori interessi del gioco e invitare i club coinvolti nella competizione proposta a cessare immediatamente il loro coinvolgimento. La Premier League desidera ringraziare i tifosi e tutte le parti interessate per il supporto che hanno dimostrato questa settimana su questo importante tema. La reazione dimostra quanto significa la nostra comunità calcistica per le persone“.