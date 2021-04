Superlega: Henderson del Liverpool convoca riunione con capitani squadre Premier League

Londra, 20 apr. - (Adnkronos) - Cresce in Premier League il partito dell'opposizione alla Superlega anche all'interno delle sei squadre fondatrici. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson, secondo la stampa inglese, avrebbe chiesto agli altri capitani delle squadre di Premier League un incontro per discutere circa la nascita del progetto. I giocatori del Manchester United avrebbero chiesto un chiarimento ai piani alti dirigenziali in merito ad un annuncio improvviso e poco gradito.