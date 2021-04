Superlega: appello suor Paola, ‘fermatela, è porta in faccia a sogni giocatori’ (2)

(Adnkronos) - Suor Paola lancia il suo appello: “Io spero sia un progetto che torni indietro e che le nostre squadre italiane non facciano questa scelta”. E’ di oggi la notizia che Florentino Perez ha chiamato nel progetto Roma e Napoli: “La Federazione - osserva suor Paola- non dovrebbe dare la possibilità alle squadre italiane di partecipare oppure se loro vogliono comunque partecipare andrebbero tolte da tutte le competizioni, e che giochino solo tra di loro". C’è poi una riflessione ancora più amara da parte della suora: “Sfornare un simile progetto in tempo di pandemia è la cosa peggiore”.