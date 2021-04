Omofobia: Maiorino (M5S), 'Ostellari esautora Commissione, posizione Lega strumentale'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Il presidente della commissione Ostellari ha travalicato all'interno del Regolamento, perchè ha tolto alla commissione il potere di decidere cosa debba discutere, ha esautorato la commissione". Lo dice Alessandra Maiorino, del Movimento 5 stelle, al termine dell'Ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato, chiamato a decidere sulla calendarizzazione del ddl Zan.

"La Lega -aggiunge- sta ponendo in modo strumentale la questione della coesione del governo e della maggioranza, schiacciando la politica e le differenze. Basti pensare che ha presentato 245mila emendamenti sulla proposta di legge per introdurre il diritto alla tutela ambientale in Costituzione".