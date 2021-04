Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La risposta di Conte lascia molte perplessità. La violenza verbale di Beppe Grillo resta senza nessuna vera presa di distanza del M5S. Non c’è stato rispetto per la vittima, né per la magistratura. Un fatto gravissimo senza precedenti". Lo scrive su twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci.