Grillo: Damiano dei Maneskin, 'è stupro anche se viene denunciato dopo, informatevi'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Non sono io il pubblico ministero, e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così". Così Damiano David, frontman dei Maneskin, ha oggi deciso di esprimere la sua opinione sul discusso video di Beppe Grillo, con il quale il leader del M5S difende il figlio dalle accuse di stupro per cui è stato rinviato a giudizio.

"Ci sono persone, soprattutto donne -scandisce l'artista- che si rendono conto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c'è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane. Almeno, ai miei followers, ecco", puntualizza secco Damiano.