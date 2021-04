Covid, Draghi "Rafforzare i sistemi sanitari e la cooperazione"

ROMA (ITALPRESS) - "L'attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro. Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un videomessaggio nel corso del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. Oltre a Draghi, ha introdotto i lavori la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. "Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima - ha proseguito Draghi -. Questo webinar è nato per un confrontarci con voi e con le vostre idee. Anche a partire dal vostro contributo puntiamo a gettare le basi per la Dichiarazione di Roma che chiuderà i lavori del summit. La Dichiarazione conterrà una serie di principi per rafforzare i nostri sistemi sanitari, migliorare le nostre capacità di risposta ed avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie". (ITALPRESS). sat/red 20-Apr-21 13:06