Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo. Emiliano chiede di riaprire contro ogni dato che li colloca in zona rossa. Gli ospedali sono in affanno e sui vaccini abbiamo visto le più stravaganti categorie. Il Governo dovrebbe considerare di commissariare la Regione". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.