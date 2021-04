Cinema: è morto Anthony Powell, costumista di Indiana Jones tre volte premio Oscar**

Los Angeles, 20 apr. - (Adnkronos) - Il costumista britannico Anthony Powell, vincitore di tre premi Oscar e noto per aver creato gli abiti di Indiana Jones interpretato da Harrison Ford e per Glenn Close nei panni di Crudelia de Mon, è morto all'età di 85 anni. La notizia della scomparsa è stata data dalla Costume Designers Guild, che nel 2000 gli aveva attribuito il premio alla carriera: "Il leggendario costumista inglese Anthony Powell è morto lo scorso fine settimana. Sarà celebrato con un funerale privato a causa delle restrizioni dovute al Covid". Nessuna indicazione, precisa "The Hollywood Reporter", è stata data sul luogo e le cause del decesso.

Secondo un post su Facebook del collega designer Scott Traugott, particolarmente attivo a Broadway, Powell è morto venerdì sera: "Abbiamo perso un costumista brillante, un vero gentiluomo. Sono onorato di aver seguire le sue orme in molte produzioni. Una luce si è spenta nel nostro universo".

I tre Academy Awards sono statti assegnati a Powell per i costumi ideati per i film "In viaggio con la zia" (1972) di George Cukor, "Assassinio sul Nilo" (1978) di John Guillermin (1978) e "Tess" (1979) di Roman Polanski. Aveva ricevuto anche tre nomination all'Oscar per i costumi di "Pirati" (1986) di Polanski, "Hook - Capitan Uncino" (1991) di Steven Spielberg e "La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda" (2000) di Kevin Lima. Powell ha firmato i comunisti per una trentina di film, tra i quali "Papillon" 81973) di Franklin Schaffner, "Buffalo Bill e gli indiani" (1976) di Robert Altman, "Il salario della paura" (1977) di William Friedkin e "The Avengers - Agenti speciali" (1998) di Jeremiah S. Chechik (1998). Con Spielberg ha collaborato per "Indiana Jones e il tempio maledetto" (1984) e "Indiana Jones e l'ultima crociata" (1989) creando l'iconico abbigliamento dell'archeologo interpretato da Ford e di suo padre interpretato da Sean Connery. Per Glenn Close aveva creato gli abiti di pelliccia per "La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera" (1996) di Stephen Herek (1996) e il sequel "La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda" (2000). Il suo ultimo lavoro per il cinema è stato "Miss Potter" (2006) di Chris Noonan.