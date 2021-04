Animali: Salvini, 'bastonare chi maltratta e chi fa business criminale' (2)

(Adnkronos) - Salvini ha quindi ricordato che ci sono "sette milioni di cani nelle abitazioni degli italiani e altrettanti gatti" e ha proposto "di inserire una parte di questi contributi anche nel famoso piano del Recovery" per finanziare le proposte della Lega.

"Abbiamo dei disegni di legge pronti in Parlamento, la speranza è che su questo ci sia una maggioranza trasversale e unita. Visto che c'è qualcuno a sinistra che pensa di occupare il Parlamento parlando di temi che dividono, questo spero che sia un tema che possa unire, se c'è la volontà in una settimana si approva. Tanti chiacchierano di benessere animale per ideologia, vediamo -ha concluso il leader del Carroccio- chi avrà voglia di darci una mano in questa battaglia di civiltà".