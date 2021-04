Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "La Superlega europea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarci per rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Questa non è la strada giusta...". Così su Twitter, Yonghong Li, ex presidente del Milan.