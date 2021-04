Superlega: Lazio Club Montecitorio, 'no a colpo di grazia per il calcio'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "In un momento in cui la pandemia acuisce le distanze e le diversità fra cittadini, territori e nazioni, arriva il calcio a sottolineare questo concetto. Le società calcistiche più forti vogliono organizzarsi una loro competizione, isolandosi e staccandosi dagli altri club. Non si può essere d’accordo con questa scelta che potrebbe rappresentare un colpo di grazia nei confronti di uno sport che nel tempo ha perso la magia, la poesia e quel romanticismo che lo ha fatto diventare lo sport nazionale". Lo dichiara in una nota il Lazio Club Montecitorio.