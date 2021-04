Superlega: Iv, 'trovare soluzione, non si può togliere anima al calcio'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Il calcio moderno non può togliere l’anima al pallone ne tantomeno può demolire qualsiasi traguardo raggiunto dalle società minori che hanno creduto e investito nei settori giovanili”. Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del 'Cantiere cultura e sport' di Italia Viva.

"L’idea di una superlega priva i tifosi di sognare meravigliose imprese sportive, tutti devono avere pari opportunità e tutte le componenti di questo sistema debbono essere tutelate. Fermiamoci un attimo per cercare di trovare una soluzione che, in questo momento di grandi difficoltà, non divida ancora di più le squadre più ricche da quelle che hanno meno possibilità economiche”, conclude.