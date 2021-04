Superlega: Boninsegna, 'devono squalificare tutti, progetto anti-calcio'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Devono squalificare tutti". Tuona così Roberto Boninsegna contro il progetto della Superlega di calcio, e all'Adnkronos scandisce: "E' stata una sorpresa negativa, secondo me deve intervenire l'Europa, giustamente: io squalificherei tutti. Non si capisce nemmeno che devono fare a parte i soldi, s'inventano un campionato tutto loro, niente promozione o retrocessione: sono contrari tutti. E' una roba da ricchi, contraria alla popolarità del calcio, non so che gli sia saltato in mente. E' già un fallimento in partenza".