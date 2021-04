Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Putin riferisce che la salute di Navalny non è affare di leader stranieri. Non possono pensare di trattare i detenuti in spregio ai diritti umani e al diritto internazionale. L'Ue deve pretendere chiarezza: Putin maltratta e tortura gli oppositori politici. Bisogna impedirlo". Lo scrive su twitter l'eurodeputata Pd, Pina Picierno.